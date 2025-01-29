Звезда «Бумера» показал свадебное фото родителей, поженившихся 53 года назад

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин публично поздравил родителей с годовщиной свадьбы и поделился их архивным фото. Он показал подписчикам в соцсетях кадр, снятый в ЗАГСе.
«У родителей сегодня 53 года, как они вместе», — отметил актер.
Отец артиста Илья Мерзликин всю жизнь проработал водителем. Звезда «Бумера» рассказывал, что родитель уже в 12 лет научился управлять разными видами транспорта и техники, трудясь в колхозе. Актер считает его настоящим профессионалом, которых теперь редко встретишь на дорогах. А мать артиста Нина Мерзликина работала бухгалтером.
Актер признавался в интервью, что всегда мечтал о большой семье. В 2006 году Мерзликин официально зарегистрировал отношения с психологом Анной Осокиной, которая потом стала его пиар-менеджером. У пары двое сыновей и две дочери. Артист рассказывал, что вместе с супругой старается уделять внимание каждому ребенку отдельно и проводить время так, как им нравится. По мнению звезды «Бумера», это очень важно, чтобы в будущем избежать многих психологических травм и обид на родителей.
Ранее Андрей Мерзликин с детьми появился на премьере фильма.