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Звезда «Бумера» показал свадебное фото родителей, поженившихся 53 года назад

Актер Андрей Мерзликин опубликовал редкое фото родителей
Звезда «Бумера» показал свадебное фото родителей, поженившихся 53 года назад
Звезда «Бумера» показал свадебное фото родителей, поженившихся 53 года назадИсточник: Газета.Ru

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин публично поздравил родителей с годовщиной свадьбы и поделился их архивным фото. Он показал подписчикам в соцсетях кадр, снятый в ЗАГСе.

«У родителей сегодня 53 года, как они вместе», — отметил актер.

Отец артиста Илья Мерзликин всю жизнь проработал водителем. Звезда «Бумера» рассказывал, что родитель уже в 12 лет научился управлять разными видами транспорта и техники, трудясь в колхозе. Актер считает его настоящим профессионалом, которых теперь редко встретишь на дорогах. А мать артиста Нина Мерзликина работала бухгалтером.

Актер признавался в интервью, что всегда мечтал о большой семье. В 2006 году Мерзликин официально зарегистрировал отношения с психологом Анной Осокиной, которая потом стала его пиар-менеджером. У пары двое сыновей и две дочери. Артист рассказывал, что вместе с супругой старается уделять внимание каждому ребенку отдельно и проводить время так, как им нравится. По мнению звезды «Бумера», это очень важно, чтобы в будущем избежать многих психологических травм и обид на родителей.

Ранее Андрей Мерзликин с детьми появился на премьере фильма.