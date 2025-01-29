На главную роль Звягинцев пригласил Надежду Маркину. За плечами актрисы было много ярких ролей, но назвать ее популярной было на тот момент сложно. Ее персонаж Елена — простая женщина, которая вышла замуж за обеспеченного мужчину и терпит его ужасное отношение. В семье она не жена, а прислуга. И хоть внешне жизнь героини кажется спокойной и размеренной, внутри разыгрывается настоящая драма. Ради сына от первого брака Елена готова на все — даже на преступление.