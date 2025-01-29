Если нужно представить образ русской женщины, то одним из первых память подкинет ее лицо — открытый добрый взгляд, простые красивые черты лица, собранные русые волосы. Ею создано так много образов честной, любящей, самоотверженной женщины, что даже не сразу вспоминается, с какой отрицательной роли началась мировая известность актрисы. Речь о главной героини «Елены» Андрея Звягинцева.
И театральная сцена, и кино потребовали от Маркиной огромного терпения, труда и смирения. За взлетами наступало забвение, отсутствие ролей заставляло браться за самую непрезентабельную работу — дворника, сиделки, продавца. Тем заслуженнее выглядит ее успех, тем глубже личности сыгранных ею женщин.
Надежда Маркина, когда-то простая девочка из крошечной деревни под Тамбовом, служила в лучших театрах страны. Она начинала свою карьеру на сцене Театра на Таганке под руководством Юрия Любимова, позже играла в знаменитых постановках Театра на Малой Бронной, в МХАТ имени Горького. Театр дал ей базу — умение работать с текстом, чувствовать партнера по сцене и проживать каждую роль как свою собственную жизнь. Театральные работы актрисы отмечены премией «Золотая маска», и сегодня Надежда Маркина продолжает выходить на сцену, доказывая, что она остается важной частью ее жизни.
В то же время Надежда Константиновна снялась в нескольких десятках полнометражных фильмов и сериалов и стала одной из самых узнаваемых актрис современности. И карьеру Маркиной нельзя назвать однообразной: она одинаково органично чувствует себя и в драме, и комедии, и историческом кино. Вспомним несколько наиболее полюбившихся зрителям образов.
«Елена»
Когда в 2011 году на экраны вышел фильм «Елена» Андрея Звягинцева, он, как это часто бывает с глубокими картинами, вызвал противоречивые мнения. Одни критиковали работу за «чернуху», другие видели в нем глубокое психологическое и философское погружение в исследование человеческой души.
На главную роль Звягинцев пригласил Надежду Маркину. За плечами актрисы было много ярких ролей, но назвать ее популярной было на тот момент сложно. Ее персонаж Елена — простая женщина, которая вышла замуж за обеспеченного мужчину и терпит его ужасное отношение. В семье она не жена, а прислуга. И хоть внешне жизнь героини кажется спокойной и размеренной, внутри разыгрывается настоящая драма. Ради сына от первого брака Елена готова на все — даже на преступление.
Маркина сумела передать всю сложность этого образа: жертвенность, «слепоту» матери, внутреннюю борьбу между долгом и любовью, отчаяние и силу. Ее игра была настолько убедительной, что зрители невольно начинали задаваться вопросами о морали, семейных ценностях и границах дозволенного.
Несмотря на неоднозначную реакцию публики, фильм получил высокое признание профессионалов. За эту роль Надежда Маркина получила несколько международных наград, включая премию «Ника» за лучшую женскую роль. А сам фильм был удостоен специального приза жюри Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Спустя восемь лет после премьеры американское издание Rolling Stone добавило «Елену» в топ-50 фильмов десятилетия, единственную из всех российских картин.
«Свадьба»
Фильм Павла Лунгина — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, главного приза «Кинотавра» и других наград.
В этой драме-фарсе Надежда Маркина исполнила роль набожной сестры главного героя Мишки Крапивина, которого сыграл Марат Башаров. Ее персонаж стал важной частью актерского ансамбля, который получил признание критиков. Героиня, отвечающая за нравственность, добавляет контраста общей атмосфере, наполненной хаосом, абсурдом и эмоциональными всплесками, связанными с подготовкой к свадьбе.
Несмотря на простоту сюжета, «Свадьба» стала многослойным произведением о человеческих отношениях, любви и борьбе за счастье в условиях бедности. А роль Надежды Маркиной продемонстрировала универсальность актрисы и умение органично вписываться в различные ансамбли.
«Аритмия»
Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» раскрывает глубокую личную драму на фоне непростой жизни врачей скорой помощи. В этой ленте Надежда Маркина сыграла Татьяну Михайловну — опытного медработника, который сталкивается с трудностями в профессиональной сфере и в семейной жизни. Она олицетворяет ту реальность, с которой сталкиваются многие врачи: постоянное давление, эмоциональное выгорание и необходимость принимать сложные решения на грани жизни и смерти.
Актриса передает внутреннюю борьбу своей героини через тонкие нюансы: взгляд, говорящие паузы и мимику. Критики отмечали, что она сумела создать тот самый хрестоматийный образ медика, который отражает не только профессионализм, но и человечность, а также готовность жертвовать собой ради других.
«Ласточкино гнездо»
Сериал стал важной вехой в карьере Надежды Маркиной, поскольку позволил актрисе продемонстрировать свои комедийные способности. Ее персонаж домработница Ляля полна любви к жизни, юмора и человечности. Она является связующим звеном между главными героями и помогает развивать сюжет через свои наблюдения и остроумные комментарии.
При этом роль Ляли только внешне смешна. Как глубокий человек она понимает внутренние переживания своих работодателей и становится своего рода мудрой наставницей. Маркина в очередной раз создала яркий образ, который запоминается зрителям благодаря своим обаянию и искренности. А игра артистки добавляет мелодраме «Ласточкино гнездо» тепла и уюта.
«Крик тишины»
Еще одна значимая работа в карьере Надежды Маркиной. В этой исторической драме, где действие разворачивается на фоне блокадного Ленинграда, она исполнила роль матери главного героя, чья жизнь полна страданий и потерь.
Персонаж Маркиной — женщина, которая испытывает все ужасы войны: голод, страх за своих близких и постоянное ожидание худшего. Надежде удается передать всю тяжесть переживаний своей героини, показать не только физическую боль, но и внутреннюю силу женщины, которая не теряет веры даже в самые трудные времена.
«Юг»
Роуд-муви Ивана Соснина — одна из ярких телевизионных работ актрисы. По сюжету паренек с редким именем Юг узнает о том, что мама, которой больше нет, и бабушка его обманывали — бросивший Юга отец регулярно присылает ему деньги, а значит, любит сына. Через всю страну герой Ярослава Могильникова отправляется на его поиски и встречает огромное количество прекрасных людей. Вслед за ним в погоню бросается полная тревоги бабушка.
Здесь мы снова видим удачный и талантливый актерский ансамбль: Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Кирилл Кяро, Юлия Снигирь, Александр Яценко и другие артисты. Поэтому сериал получился ярким, наполненным юмором, переживаниями и приключениями. Бабушка в исполнении Надежды Маркиной — это олицетворение любящей русской женщины, которая и жизнь свою за внука отдаст, и бандитов остановит, и ремня, если надо, всыплет.
«Дорогой родственник»
Добавим, что 1 февраля 2025 года состоится премьера другого комедийного сериала, в котором Надежда Маркина снова сыграла с Тимофеем Трибунцевым.
По сюжету семья Громовых решает разъехаться. Покупатели большой питерской квартиры найдены, но вот проблема: в ней прописан Дима Тихоходов, бывший муж-пьяница одной из героинь. Его предстоит отыскать и уговорить выписаться, что окажется не таким уж простым делом. В попытке решить квартирный вопрос персонажи, в том числе бабушка Вера Егоровна, которую и воплотила Надежда Маркина, прибегнут к самым изощренным методам.
Роли в многосерийной сатирической комедии Анны Пармас также исполнили Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Алексей Базанов и Александр Ильин-мл.