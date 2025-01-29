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Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вождение в нетрезвом виде

Исполнителя роли Супермена Тома Уэллинга задержали на парковке местного ресторана в Калифорнии
Том Уэллинг
Том УэллингИсточник: Legion-Media.ru

Американского актера Тома Уэллинга, известного по роли Супермена в сериале «Тайны Смолвиля», арестовали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ.

47-летний артист нарушил закон в Калифорнии, полицейские задержали Уэллинга на парковке местного ресторана. Издание уточняет, что концентрация алкоголя в крови актера была выше 0,08 процента: при такой степени опьянения водитель не допускается к управлению транспортом во всех штатах США.

В октябре 2024 года звезда популярного ранее сериала заявил, что хотел бы вернуться к роли Кларка Кента спустя 13 лет после завершения «Тайн Смолвиля». По словам актера, к идее примерить костюм знаменитого супергероя его подтолкнули сыновья.

Ранее режиссер и продюсер Джеймс Ганн поделился подробностями будущего фильма о Супермене. Картина выйдет в прокат 11 июля 2025 года.