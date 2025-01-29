Звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вождение в нетрезвом виде

47-летний артист нарушил закон в Калифорнии, полицейские задержали Уэллинга на парковке местного ресторана. Издание уточняет, что концентрация алкоголя в крови актера была выше 0,08 процента: при такой степени опьянения водитель не допускается к управлению транспортом во всех штатах США.