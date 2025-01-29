Умер заслуженный артист РФ Борис Улитин

Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде. Родом из творческой семьи, он все детство провел за кулисами: его отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады, будучи еще совсем ребенком, он остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, с матерью воссоединился только в 1943 году.