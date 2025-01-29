Умер заслуженный артист РФ Борис Улитин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Заслуженный артист России Борис Улитин, сыгравший десятки ролей в театре и радиоспектаклях, умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.
«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. Комитет по культуре Санкт Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале.
Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде. Родом из творческой семьи, он все детство провел за кулисами: его отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады, будучи еще совсем ребенком, он остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, с матерью воссоединился только в 1943 году.
В 1961 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. По его окончании юного артиста заметил Николай Акимов и пригласил в труппу театра Комедии, в котором Улитин прослужил около 60 лет (с 1961 по 1977 годы и с 1984 года). В период с 1977 по 1982 годы — актер Театра имени Ленсовета.
Голосом Улитина говорят персонажи более 40 фильмов и мультфильмов, среди которых «Звездные войны», «Чужой против Хищника», «Пираты Карибского моря» и многие другие.
Звания «Заслуженный артист России» удостоен в 1993 году. В 2004 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2004, в 2009 году — Орденом Дружбы.