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Племянник Мэрил Стрип рассказал, как она спасалась от пожаров в Калифорнии

Актрисе пришлось сделать дыру в заборе соседей, чтобы эвакуироваться
Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Стало известно, что голливудская актриса Мэрил Стрип находилась в своем особняке в Пасадене, когда в начале января в Калифорнии вспыхнули пожары. О том, как звезда спасалась от стихийного бедствия, рассказал ее племянник Эйб Стрип.

Особняк, приобретенный в 2017 году, Стрип покидала в последний момент, когда в ее районе уже было сильное задымление. 

«По всему городу были разосланы предписания об эвакуации. Моя тетя Мэрил Стрип получила уведомление об эвакуации 8 января, но, когда она попыталась уехать, то обнаружила, что на подъездную дорогу упало большое дерево, перегородив единственный выход», — рассказал Эйб Стрип New York mag.

Тогда звезда «Дьявол носит Prada» одолжила у соседей кусачки и с их помощью проделала дыру в соседском заборе, чтобы проехать через их двор. 

Напомним, лесные пожары охватили Южную Калифорнию с начала 2025 года. Больше всего от стихийного бедствия пострадали районы Пасифик-Палисейдс и Альтадена, в которых живут голливудские звезды. Дома многих из них были уничтожены огнем.