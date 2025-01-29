Напомним, лесные пожары охватили Южную Калифорнию с начала 2025 года. Больше всего от стихийного бедствия пострадали районы Пасифик-Палисейдс и Альтадена, в которых живут голливудские звезды. Дома многих из них были уничтожены огнем.