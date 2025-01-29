Актриса Равшана Куркова с матерью улетела из России. Звезда сообщила об этом в личном блоге, отметив, что они находятся в Абу-Даби, где посетили знаменитый Лувр.
«Невероятной красоты музей, объединяющий нации, религии, культуру под одной крышей. 4 крыла, как 4 сезона, 12 галерей, как 12 месяцев», — отметила артистка.
Знаменитость родилась в семье актеров Бахрама Матчанова и Рано Кубаевой. Звезда рассказывала поклонникам, что ее растила бабушка. Адиба Захидовна Кубаева работала в Узбекистане акушером-гинекологом, она же помогала своей внучке появиться на свет.
Когда актрисе был год, ее родители, учившиеся на тот момент во ВГИКе, уехали с дочерью в Москву, однако через несколько дней Равшана заболела, у нее началось воспаление легких. Тогда бабушка знаменитости бросила все дела, приехала в столицу и забрала внучку обратно.
Актриса признавалась, что родственница строго ее воспитывала и у них случались конфликты, но позже Куркова перестала обижаться на бабушку. По мнению знаменитости, благодаря ей она получила достойное образование, не попала в опасные компании и выросла трудолюбивым и сильным человеком.
У артистки двое детей: сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна и дочь Самира. Звезда отказывается называть имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.