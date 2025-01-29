Леди Гага отреагировала на негатив о фильме «Джокер: Безумие для двоих»

Гага отреагировала на неоднозначные отзывы в новом интервью Elle: «Иногда людям просто что-то не нравится. Все просто. И я думаю, что для того, чтобы быть артистом, нужно быть готовым к тому, что людям что-то может не нравиться. И ты продолжаешь работать, даже если что-то не получилось так, как ты задумал».