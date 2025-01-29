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Леди Гага отреагировала на негатив о фильме «Джокер: Безумие для двоих»

Актриса прокомментировала негативные отзывы о сиквеле «Джокера»

Певица Леди Гага поделилась своими мыслями о негативных комментариях, которые получил фильм с ее участием «Джокер: Безумие для двоих» после выхода на экраны в прошлом году.

К слову, картина набрала 31% негативных отзывов от критиков на сайте Rotten Tomatoes, и рейтинг зрителей на сайте был точно таким же. Фильм собрал всего 58 миллионов долларов в Америке, но благодаря международному прокату все же смог заработать 207 миллионов долларов.

Гага отреагировала на неоднозначные отзывы в новом интервью Elle: «Иногда людям просто что-то не нравится. Все просто. И я думаю, что для того, чтобы быть артистом, нужно быть готовым к тому, что людям что-то может не нравиться. И ты продолжаешь работать, даже если что-то не получилось так, как ты задумал».

Звезда также рассказала о страхе неудачи: «Когда он проникает в вашу жизнь, его бывает трудно контролировать. Это создает хаос».

Ранее сообщалось, что «Джокер: Безумие на двоих» стал номинантом антипремии «Золотая малина».