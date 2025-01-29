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Тимоти Шаламе набрал почти 10 кг ради роли Боба Дилана

Актер рассказал, как готовился к роли культового музыканта

Актер Тимоти Шаламе признался в интервью NPR, что набрал почти 10 кг ради роли в байопике «Боб Дилан: Никому не известный».

«Я перевернул каждый камень: проделал физическую и психологическую работу [ради роли]. Я также набрал 20 фунтов, потому что, хотите верьте, хотите нет, но я был худее этого парня», — заявил актер.

Премьера фильма «Боб Дилан: Никому не известный» состоялась 25 декабря 2024. Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд. Фильм концентрируется на одном ключевом событии в карьере Боба Дилана — его выступлении на музыкальном фестивале в Ньюпорте в 1965 году.

В ноябре 2024 года Шаламе рассказывал, что ему отказывались давать роли в блокбастерах из-за телосложения. Кастинг-директора заявляли, что он слишком худой, а агент советовал набрать вес. Тогда актер не стал пытаться изменить свое тело. Вместо этого он сосредоточился на таких фильмах, как «Назови меня своим именем», «Маленькие женщины», «Леди Берд» и других.

«Это были менее бюджетные, но очень, не знаю, личные фильмы. Именно в них я нашел свой ритм и обрел уверенность в себе», — делился актер.