Тимоти Шаламе набрал почти 10 кг ради роли Боба Дилана

В ноябре 2024 года Шаламе рассказывал, что ему отказывались давать роли в блокбастерах из-за телосложения. Кастинг-директора заявляли, что он слишком худой, а агент советовал набрать вес. Тогда актер не стал пытаться изменить свое тело. Вместо этого он сосредоточился на таких фильмах, как «Назови меня своим именем», «Маленькие женщины», «Леди Берд» и других.