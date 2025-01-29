Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал жену Эммануила Виторгана

Жена артиста не стала оспаривать решение суда
Эммануил Виторган с супругой Ириной
Эммануил Виторган с супругой Ириной

Суд в Хамовниках оштрафовал жену Эммануила Виторгана Ирину на 300 рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Виторган оштрафовали по статье 15.33.2, часть 1, из-за нарушения порядка и сроков предоставления сведений в фонды пенсионного и социального страхования. Само нарушение допущено театральным агентством ВИТЭМ, которым руководит Ирина. Жена артиста не стала оспаривать решение суда.

Эммануил Виторган стал известен после главной роли в фильме «И это все о нем», славу ему также принесли роли в фильмах «Чародеи», «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи», «Долгий путь в лабиринте», «Тревожное воскресенье».

Ирина и Эммануил Виторган поженились в 2003 году. В их браке родилось двое дочерей — Этель (в 2018 году) и Клара (в 2019-м). У актера также есть дочь Ксения Румянцева от первого брака и сын Максим Виторган от второго.

Ранее жена артиста опубликовала редкое семейное фото в день 85-летия актера.