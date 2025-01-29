Орландо Блум рассказал, как «Пираты Карибского моря» отразились на его карьере

Фильм «Пираты Карибского моря» произвел настоящий фурор в киноиндустрии. Однако участие в этом масштабном проекте вызывает у актеров неоднозначные чувства даже спустя годы.
Исполнитель роли Уилла Тернера, Орландо Блум, разделяет мнение своей партнерши по съемочной площадке Киры Найтли относительно влияния фильма на их актерские судьбы. По его словам, картина подарила ему всемирную популярность, однако работа над франшизой ограничила его возможности для творческой самореализации в других проектах.
«Это был такой важный момент времени, что теперь кажется, что это была другая жизнь. Но это, безусловно, было уникально, и, знаете, я благодарен. Хотя я понимаю, о чем говорила Кира», — рассказал он в интервью Entertainment Weekly.
Ранее Кэти Перри раскрыла секрет счастливых отношений с Орландо Блумом.