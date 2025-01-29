Халит Эргенч из «Великолепного века» стал фигурантом дела о протестах 2013 года

СТАМБУЛ, 29 января. /ТАСС/. Несколько популярных турецких актеров, в том числе Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», подпали под следствие по обвинению в лжесвидетельстве в рамках расследования дела в отношении кастинг-менеджера Айше Барым. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на данные стамбульской прокуратуры.
Барым была арестована 27 января по решению суда по обвинению в организации протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году, которые были оценены как попытка свержения власти. В материалах дела, возбужденного в отношении кастинг-менеджера, утверждается, что она контактировала в том числе с получившим пожизненный срок за события в Гези правозащитником Османом Кавалой. Барым заявила в прокуратуре, что посещала в те дни стамбульский парк по собственной инициативе, а свои контакты с Кавалой объяснила продвижением кинопроекта.
«Я бывала в парке Гези один-два раза. Посещала мероприятия, где артисты читали стихи, но никто меня ни о чем не просил. Никаких официальных и неофициальных связей с организациями, связанными с событиями, которые там происходили, у меня не было», — сказала Барым. Она также заявила, что стала жертвой организованной против нее атаки в соцсетях, в том числе по обвинению в создании монополии на рынке актеров.
В рамках расследования дела кастинг-менеджера в качестве свидетелей были допрошены восемь известных турецких актеров. В ближайшие дни планируется допросить других, имеющих контракты с компанией Барым.
Газета Sözcü отмечает, что решение об аресте известного кастинг-менеджера вызвало критику среди турецких деятелей культуры, которые сопровождают свои посты в соцсетях фотографией Барым.
«Решение об аресте без доказательств на основе событий 12-летней давности вызывает ощущение, что мы вновь поляризуемся и опять готовимся к выборам», — написала актриса Эльчин Сангу.
«Тьма», — распространила короткий пост другая известная актриса и телеведущая Джейда Дювенджи.