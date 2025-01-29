Халит Эргенч из «Великолепного века» стал фигурантом дела о протестах 2013 года

«Я бывала в парке Гези один-два раза. Посещала мероприятия, где артисты читали стихи, но никто меня ни о чем не просил. Никаких официальных и неофициальных связей с организациями, связанными с событиями, которые там происходили, у меня не было», — сказала Барым. Она также заявила, что стала жертвой организованной против нее атаки в соцсетях, в том числе по обвинению в создании монополии на рынке актеров.