Звезда «Папиных дочек» снялась в купальнике на Маврикии

«Отвечая на самый популярный ответ про фотографии из отпуска: “Нет, нет и нет у меня фотографий из отпуска без шляпы. И этому есть вполне себе “производственное” объяснение, а не только потому, что я люблю шляпки. И в бассейне тоже”», — отметила артистка.