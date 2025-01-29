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Звезда «Папиных дочек» снялась в купальнике на Маврикии

Актриса Лиза Арзамасова показала фото с отдыха в бассейне

Жена фигуриста, продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха снялась в купальнике на Маврикии. Актриса Лиза Арзамасова позировала в бассейне, дополнив образ стильными аксессуарами, и опубликовала фото в Telegram-канале.

Лиза Арзамасова, фото: соцсети
Лиза Арзамасова, фото: соцсети

«Отвечая на самый популярный ответ про фотографии из отпуска: “Нет, нет и нет у меня фотографий из отпуска без шляпы. И этому есть вполне себе “производственное” объяснение, а не только потому, что я люблю шляпки. И в бассейне тоже”», — отметила артистка.

Звезда «Папиных дочек» моложе Авербуха на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились.

Актриса 8 августа 2024 года родила дочь Лию. Девочка стала вторым ребенком для Арзамасовой. Она также растит от продюсера ледовых шоу трехлетнего сына Льва.