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Агент Владимира Стеклова рассказал о состоянии здоровья актера

Ранее СМИ сообщали, что артист упал в обморок в своей квартире в Москве
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов

Народный артист России, звезда сериала «Кадетство» и фильма «Нулевой пациент» Владимир Стеклов чувствует себя сейчас хорошо. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал его представитель.

Ранее СМИ сообщали, что актер обратился за помощью к врачам несколько дней назад, когда ему резко стало плохо — он упал в обморок в своей квартире в Москве.

Бригада скорой помощи после осмотра Стеклова пришла к выводу, что резкое снижение давления привело к ухудшению мозгового кровоснабжения. Уточнялось, что по предварительным данным, такое состояние у актера могло развиться на фоне острой сердечной недостаточности. Также отмечалось, что от госпитализации он отказался.

«Актер чувствует себя хорошо сейчас», — сказал собеседник издания.