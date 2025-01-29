Агент Владимира Стеклова рассказал о состоянии здоровья актера

Народный артист России, звезда сериала «Кадетство» и фильма «Нулевой пациент» Владимир Стеклов чувствует себя сейчас хорошо. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал его представитель.
Ранее СМИ сообщали, что актер обратился за помощью к врачам несколько дней назад, когда ему резко стало плохо — он упал в обморок в своей квартире в Москве.
Бригада скорой помощи после осмотра Стеклова пришла к выводу, что резкое снижение давления привело к ухудшению мозгового кровоснабжения. Уточнялось, что по предварительным данным, такое состояние у актера могло развиться на фоне острой сердечной недостаточности. Также отмечалось, что от госпитализации он отказался.
«Актер чувствует себя хорошо сейчас», — сказал собеседник издания.