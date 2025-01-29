Агент Владимира Стеклова рассказал о состоянии здоровья актера

Бригада скорой помощи после осмотра Стеклова пришла к выводу, что резкое снижение давления привело к ухудшению мозгового кровоснабжения. Уточнялось, что по предварительным данным, такое состояние у актера могло развиться на фоне острой сердечной недостаточности. Также отмечалось, что от госпитализации он отказался.