Россиянам назвали лучшие советские исторические фильмы

15 января сообщалось, что в России начал свое вещание телеканал «Патриот». Запуск канала приурочен как к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, так и к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. Слоганом телеканала стало «Кино любимой страны».