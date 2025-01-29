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Россиянам назвали лучшие советские исторические фильмы

Телеканал «Патриот» составил рейтинг лучших советских исторических фильмов
Кадр из фильма «Александр Невский»
Кадр из фильма «Александр Невский»Источник: Legion-Media.ru

Фильм «Александр Невский» режиссеров Сергея Эйзенштейна и Дмитрия Васильева стал самой популярной исторической картиной, снятой в Советском Союзе. Рейтинг составил телеканал «Патриот», с ним ознакомилась «Москва 24».

Фильм посвящен борьбе русского народа во главе с князем Александром Невским против рыцарей Тевтонского ордена. На втором месте оказалась картина «В начале славных дел» режиссера Сергея Герасимова, посвященная событиям времен правления первого российского императора Петра I, на третьем — лента Юрия Озерова «Освобождение». В последней отражены главные этапы Великой Отечественной войны.

Кадр из фильма «Броненосец "Потемкин"»
Кадр из фильма «Броненосец "Потемкин"»Источник: Legion-Media.ru

15 января сообщалось, что в России начал свое вещание телеканал «Патриот». Запуск канала приурочен как к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, так и к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества. Слоганом телеканала стало «Кино любимой страны».