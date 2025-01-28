Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезде «Злой» пришлось работать в швейной мастерской, чтобы оплатить учебу

Актриса Синтиа Эриво пожаловалась, что ей приходилось работать намного усерднее, чем другим студентам
Синтиа Эриво
Синтиа ЭривоИсточник: Legion-Media.ru

Звезда киномюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» Синтиа Эриво рассказала, что на нее смотрели свысока в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. 38-летнюю британскую актрису цитирует The Guardian.

По словам Эриво, перед обучением в Академии она выиграла прослушивание на выступление в качестве бэк-вокалистки группы Westlife, за которое ей заплатили бы 10 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги могли бы ей помочь оплатить обучение.

Однако Эриво дали понять, что она не может выступать — она пропустила бы первые две недели первого курса.

«В академии не обязательно понимают людей, которым не родились с золотой ложкой во рту. Они не понимают, как выглядит этот опыт», — делится она.

На протяжении всего курса обучения ей пришлось работать в швейной мастерской бренда Thomas Pink.

«Мне действительно приходилось работать намного усерднее, чем другим студентам, и меня за это наказывали. Приходила уставшей, а мне говорили: “Ну, она не включена в процесс. Она не концентрируется”. Мне потребовалось много времени, чтобы заставить людей понять, что я не ленюсь — просто устала», — рассказывает Эриво.