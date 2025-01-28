Звезде «Злой» пришлось работать в швейной мастерской, чтобы оплатить учебу

«Мне действительно приходилось работать намного усерднее, чем другим студентам, и меня за это наказывали. Приходила уставшей, а мне говорили: “Ну, она не включена в процесс. Она не концентрируется”. Мне потребовалось много времени, чтобы заставить людей понять, что я не ленюсь — просто устала», — рассказывает Эриво.