Звезде «Злой» пришлось работать в швейной мастерской, чтобы оплатить учебу

Звезда киномюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» Синтиа Эриво рассказала, что на нее смотрели свысока в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. 38-летнюю британскую актрису цитирует The Guardian.
По словам Эриво, перед обучением в Академии она выиграла прослушивание на выступление в качестве бэк-вокалистки группы Westlife, за которое ей заплатили бы 10 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги могли бы ей помочь оплатить обучение.
Однако Эриво дали понять, что она не может выступать — она пропустила бы первые две недели первого курса.
«В академии не обязательно понимают людей, которым не родились с золотой ложкой во рту. Они не понимают, как выглядит этот опыт», — делится она.
На протяжении всего курса обучения ей пришлось работать в швейной мастерской бренда Thomas Pink.
«Мне действительно приходилось работать намного усерднее, чем другим студентам, и меня за это наказывали. Приходила уставшей, а мне говорили: “Ну, она не включена в процесс. Она не концентрируется”. Мне потребовалось много времени, чтобы заставить людей понять, что я не ленюсь — просто устала», — рассказывает Эриво.