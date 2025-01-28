Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Актер театра и кино Никита Кологривый ввел именную стипендию для студентов актерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале института.
«Новую именную стипендию, учрежденную выпускником ГИТИСа Никитой Кологривым, будет получать студентка актерского факультета, Мастерской Бориса Морозова Лада Петрова», — говорится в сообщении.
Как рассказал Кологривый, учредить стипендию его побудили воспоминания о студенческом времени, когда он так же рассчитывал на денежную помощь.
«Именно поэтому я считаю, что пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня», — приводят в Telegram-канале слова актера.
Никита Кологривый — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа, ученик известных педагогов Сергея Голомазова и Павла Хомского. Известен по ролям в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».