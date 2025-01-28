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Звезда «Криминального чтива» отказался от использования телефона и интернета

Актер Кристофер Уокен признался, что никогда не писал по электронной почте
Кристофер Уокен
Кристофер УокенИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Кристофер Уокен в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что отказался от использования мобильного телефона и интернета.

Звезда «Криминального чтива» и «Охотника на оленей» смотрит телевизор только через спутниковую тарелку на крыше своего дома. Он также попросил Apple прислать ему DVD-копию сериала «Разделение», в котором сыграл одну из ролей, чтобы иметь возможность ознакомиться с собственной работой.

«У меня нет мобильного телефона. Я никогда не писал по электронной почте и не, как вы это называете, твитил», — признался 81-летний Уокен.