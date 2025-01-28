Звезда «Криминального чтива» отказался от использования телефона и интернета

Звезда «Криминального чтива» и «Охотника на оленей» смотрит телевизор только через спутниковую тарелку на крыше своего дома. Он также попросил Apple прислать ему DVD-копию сериала «Разделение», в котором сыграл одну из ролей, чтобы иметь возможность ознакомиться с собственной работой.