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Актер из сериала «Молодежка» Алексей Булатов скончался от онкологии

Артисту было 76 лет
Алексей Булатов в сериале «До смерти красива»
Алексей Булатов в сериале «До смерти красива»

Советский и российский актер театра и кино Алексей Булатов скончался в возрасте 76 лет от онкологии. Об этом корреспонденту aif.ru сообщили в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение».

«Алексей Алексеевич скончался вчера вечером. Он болел. У актера была диагностирована онкология», — сообщили в учреждении.

В 1974 году Булатов окончил Школу-студию при МХАТ СССР им. Горького. Он служил в Русском театре Еревана и Московском драматическом театре им. Пушкина. С 2008 года входил в труппу Московского драматического театра «Сопричастность».

Также Булатов играл в кино и сериалах. Его дебют состоялся в 1977 году в картине «Жизнь Бетховена». Он снимался в фильмах «Слуга Государев», «До смерти красива», «Когда цветет сирень», в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий», «Молодежка». Последний раз он играл в кино в 2022 году в картине «Сердце Пармы».

Ранее стало известно, что умерла Жан Шепард, звезда «золотого века» Голливуда.