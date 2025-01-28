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Прощание с Игорем Янковским пройдет 30 января в Доме кино

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище
Игорь Янковский
Игорь ЯнковскийИсточник: Legion-Media.ru

Москва, 28 января. /ТАСС/. Прощание с актером и медиаменеджером Игорем Янковским состоится 30 января в 12:00 в Белом зале Дома кино. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале альянса рекламных агентств АКАР, РАМУ, АРИР.

«Гражданская панихида и прощание с Игорем Янковским состоится 30 января в 12:00 в Белом зале Дома кино (адрес: Васильевская ул. 13). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Янковский умер на 74-м году жизни. Он был одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Янковский родился 29 апреля 1951 года. Окончил театральное училище им. Б. В. Щукина в 1974 году. В 1974—1992 годах служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Снимался в кино, был телеведущим, кандидатом политических наук. В начале 1990-х ушел в рекламный бизнес.

Весной 1993 года участвовал в первом организационном собрании учредителей АКАР, внес личный вклад в ее становление, структурирование. В 2000 году избран в Российскую академию рекламы. Также был лауреатом национальной премии «Медиа — менеджер года» в 2002 году. С 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы.