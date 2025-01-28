Прощание с Игорем Янковским пройдет 30 января в Доме кино

Весной 1993 года участвовал в первом организационном собрании учредителей АКАР, внес личный вклад в ее становление, структурирование. В 2000 году избран в Российскую академию рекламы. Также был лауреатом национальной премии «Медиа — менеджер года» в 2002 году. С 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы.