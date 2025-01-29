Однажды Бриджит устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется романтическая связь с мужчиной гораздо моложе ее. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.