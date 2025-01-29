Рене Зеллвегер и Хью Грант вместе появились на премьере фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», в котором вернулись к своим знаменитым ролям. Мероприятие накануне состоялось в Париже.
Для светского выхода 55-летняя актриса выбрала черное кружевное платье с открытым плечом и разрезом до бедра, а также черные туфли-лодочки. Звезда собрала волосы и сделала нюдовый макияж. Ее 64-летний коллега предпочел классический костюм и белую рубашку.
Актеры вместе вышли на красную дорожку и позировали фотографам в обнимку. Звезды воссоединились спустя 24 года после выхода первой киноленты о Бриджит Джонс.
«Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» — четвертая часть фильма о британской журналистке Бриджит Джонс. Первая часть франшизы вышла в 2001 году. В основу продолжения, как и ранее, лег роман Хелен Филдинг.
Действие четвертой части романтической комедии разворачивается спустя восемь лет после событий третьего фильма. По сюжету, Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) четыре года назад потеряла мужа Марка Дарси (Колин Ферт).
Теперь 50-летняя героиня в одиночку воспитывает двоих детей, 9-летнего Билли и 4-летнюю Мэйбл. Она тяжело переживает потерю, но верные друзья стараются помочь ей вернуться к прежней жизни. Это же пытается сделать и ее бывший возлюбленный Дэниел Кливер (Хью Грант).
Однажды Бриджит устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется романтическая связь с мужчиной гораздо моложе ее. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.
В мировой прокат фильм «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» выходит 14 февраля.