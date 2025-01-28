Безрукова оценила шансы Борисова на получение «Оскара»: «Зависит от Трампа»

«Человек, которого берут с собой как силовой рычаг для того, чтобы решить вопрос, как правило, так и выглядит. Юра очень хорошо про это знает. Это просто нормальный парень, который, когда ему говорят держать человека, он его держит, когда его надо связать — он его связывает. Он не должен быть доктором Зло, он не переигрывает, а абсолютно органичен», — поделилась актриса.