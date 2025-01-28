Звезда «Ищейки» показала редкое фото с семьей в честь своего 50-летия

Анна Банщикова в личном блоге показала редкое фото со своей семьей. На снимке она была запечатлена с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, 17-летним сыном Михаилом, 15-летним сыном Александром и семилетней дочерью Марией.
Звезда сериала «Ищейка» вместе с родными отметила свой день рождения в ресторане — 24 января ей исполнилось 50 лет. Для праздника она надела длинное черное приталенное платье, собрала волосы и сделала легкий макияж.
Ее сыновья выбрали классические наряды, а муж надел синий пиджак, светлую рубашку и брюки песочного цвета. Дочка актрисы выбрала черное пышное платье, украшенное пайетками.
Напомним, Анна Банщикова вышла замуж за Всеволода Шаханова в 2007 году. У супругов родилось трое детей. Этот брак для актрисы стал вторым.
Ее первым мужем был музыкант и основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. Именно ей он посвятил песню «Девочка-видение», которая стала хитом.