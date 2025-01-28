В центре сюжета — несчастная Чио, которая становится служанкой в доме гейш. В 12 лет она знакомится с милым и обходительным мужчиной, которого все зовут Председателем. Чтобы иметь возможность когда-нибудь увидеть его еще раз, Чио отправляется на обучение искусству гейши. Она получает имя Саюри и за несколько месяцев становится лучшей в своей сфере. Саюри снова встречает Председателя, но прежде чем они будут вместе, влюбленным предстоит пройти через войну, предательство и многочисленные козни недоброжелателей.