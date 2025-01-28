Фильмы о любви за деньги неизменно вызывают интерес у зрителя. Зачастую у них грустный финал, зато кино честно погружает в реалии этой индустрии. На волне успеха «Аноры» решили вспомнить «Красотку» с Джулией Робертс и другие полнометражные ленты с похожим сюжетом.
1. «Интердевочка» (1989)
Невероятно смелое для своего времени и провокационное для СССР кино с молодой Еленой Яковлевой в главной роли. Вообще, актерский состав «Интердевочки» потрясающий: молодые Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова. Они играют «ночных бабочек», которые обслуживают иностранных клиентов в гостиницах. Девушки скрывают от близких свой сомнительный род деятельности и прикрываются другой работой. Героиня Яковлевой Таня, например, — медсестра.
Все меняется, когда в Таню влюбляется ее постоянный клиент — инженер из Швеции по имени Эдвард. Он делает «интердевочке» предложение и зовет с собой. Таня не любит его, но соглашается, так как хочет лучшей жизни. Оставив матери кое-какие сбережения, она выходит за Эдварда и покидает СССР. Но жизнь в эмиграции оказывается не такой безоблачной, какой представляла себе героиня Яковлевой, и она возвращается.
2. «Красотка» (1990)
Одна из немногочисленных историй о работнице секс-индустрии со счастливым концом. «Красотку» неоднократно упрекали в романтизации торговли телом, но мало кто поспорит с тем, что фильм получился очень красивым и романтичным. Не зря же мелодраму с Ричардом Гиром и Джулией Робертс показывают по ТВ каждое 8 Марта.
По сюжету проститутка Вивиан знакомится с влиятельным бизнесменом Эдвардом и соглашается сопровождать его на встречах в качестве подруги. За шесть дней и ночей она просит 3 тысячи долларов. Вивиан и Эдвард начинают узнавать друг друга и понимают, что влюбляются. Но деловому мужчине не так-то просто втиснуть в свой давно настроенный график личную жизнь. Финал известен всем, хотя изначально по сценарию история заканчивалась расставанием, и героиня Робертс со своей подружкой Кит отправлялась на автобусе в Диснейленд.
3. «Мемуары гейши» (2005)
История о том, какой была индустрии эскорт-услуг в Азии в начале XX века. Фильм столкнулся с критикой за то, что на главные роли взяли актрис-китаянок, а не японок, а также за ряд фактических ошибок. Но все же «Мемуары гейши» получились очень колоритными и трогательными.
В центре сюжета — несчастная Чио, которая становится служанкой в доме гейш. В 12 лет она знакомится с милым и обходительным мужчиной, которого все зовут Председателем. Чтобы иметь возможность когда-нибудь увидеть его еще раз, Чио отправляется на обучение искусству гейши. Она получает имя Саюри и за несколько месяцев становится лучшей в своей сфере. Саюри снова встречает Председателя, но прежде чем они будут вместе, влюбленным предстоит пройти через войну, предательство и многочисленные козни недоброжелателей.
4. «Купи меня» (2017)
Российский фильм Вадима Перельмана с Юлией Хлыниной в главной роли. В «Купи меня» показаны современные реалии и последствия того, с чем могут столкнуться девушки, которые продают себя в обмен на красивую жизнь. Некоторые критики назвали драму «перепевкой “Интердевочки”».
Действие в «Купи меня» происходит в Москве. Студентка филологического факультета Катя, уставшая от постоянного контроля матери, сбегает от нее в Абу-Даби, чтобы попробовать себя в модельном бизнесе. Но поездка оказывается секс-туром с целью ублажения арабских шейхов. Катя срывает встречу и всю группу девушек высылают обратно в Москву. Студентка не хочет возвращаться домой, поэтому она подселяется в квартиру к Лизе, с которой познакомилась в туре. С ними живет и Галя — подруга-провинциалка Лизы. Вместе они открывают охоту на состоятельных женатых мужчин, чтобы раскрутить их на большие деньги и исполнить свои желания.
5. «Почему ты?» (2024)
Эротическкая мелодрама Александра Проста является экранизацией его же книги «Содержанка». «Почему ты?» — это некая смесь «Красотки» и «Купи меня». Главные роли в ленте сыграли Ангелина Загребина и Даниил Воробьев.
По сюжету Алла назло своей деспотичной матери, которая к тому же прокурор, вступает в чат содержанок и знакомится с женатым бизнесменом, для которого общение с девушками по вызову — вид развлечения. После нескольких встреч Алла и Андрей влюбляются друг в друга, но узнавшая об их связи мама делает все, чтобы пару разлучить.