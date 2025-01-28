Маколей Калкин вспомнил о первой встрече с женой: «Я ее не впечатлил»

Возлюбленные находятся в отношениях с 2017 года, у них двое детей. Пара не состоит в официальном браке — несмотря на то, что Калкин сделал предложение Сонг еще в 2022 году. В беседе с Cosmopolitan актриса заявила, что «не будет возражать», если их свадьба так и не состоится.