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Риз Уизерспун перепутали в суде с юристом из-за роли в «Блондинке в законе»

Актрису выбрали главой присяжных из-за ее роли в «Блондинке в законе»
«Блондинка в законе»
«Блондинка в законе»

Актриса Риз Уизерспун вспомнила, что ее выбрали главой присяжных заседателей из-за ее роли юристки Эль Вудс в фильме «Блондинка в законе». Слова артистки передает Entertainment Weekly.

Звезда рассказала, что ее вызвали в качестве присяжной спустя семь лет после выхода комедии. Суд по «делу об укусе собаки» продолжался на протяжении двух недель. Сначала, призналась актриса, она не хотела становиться присяжной, но потом втянулась в процесс.

«Мы перешли к обсуждению, и в самом конце нам сказали: “Хорошо, кто-то из группы должен быть главой”. И все единогласно показали на меня <…> Они сказали: “Ты ходила в юридическую школу”», — вспомнила Уизерспун.

В 2024 году стало известно о том, что культовую кинофраншизу планируют превратить в многосерийный проект.

До этого актриса признавалась в беседе с The Hollywood Reporter, что хотела бы вернуться к роли Эль Вудс, когда ей будет 40 лет.

«Я хочу узнать, что значит возраст для этого персонажа», — говорила она в 2019 году на фоне предыдущих попыток возродить «Блондинку в законе».