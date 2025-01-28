Риз Уизерспун перепутали в суде с юристом из-за роли в «Блондинке в законе»

Звезда рассказала, что ее вызвали в качестве присяжной спустя семь лет после выхода комедии. Суд по «делу об укусе собаки» продолжался на протяжении двух недель. Сначала, призналась актриса, она не хотела становиться присяжной, но потом втянулась в процесс.