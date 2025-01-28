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Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Актер снялся в «Белом лотосе», роли в котором лишился Милош Бикович
Юрий Колокольников в трейлере третьего сезона сериала «Белый лотос»
Юрий Колокольников в трейлере третьего сезона сериала «Белый лотос»

Российский актер Юрий Колокольников внезапно появился в трейлере третьего сезона сериала «Белый лотос». Стриминговый сервис HBO Max опубликовал ролик онлайн.

На то, что в ролике мелькает российский артист, обратил внимание кинорежиссер Макс Шишкин.

Съемки Колокольникова в «Белом лотосе» не анонсировались, кого именно он играет — неизвестно.

В январе 2024 года министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO и выразило свою обеспокоенность тем, что сербский актер с российским паспортом Милош Бикович, который должен был играть в сериале, поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО). В результате артист покинул проект «Белый лотос», и HBO принял решение расторгнуть с ним контракт.

Роль, которую изначально должен был исполнить Милош Бикович, досталась болгарскому актеру Джулиану Костову.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Грайз.

Ранее стало известно, что сериал был продлен на четвертый сезон.