Вера Бинер посвятила свою жизнь классической музыке, но у Юлия судьба складывалась не так гладко. В Париже он пристрастился к запрещенным веществам, много времени проводил среди богемы. Чтобы потом избавиться от зависимости, ему пришлось лечиться у тетки в Швейцарии. Но именно в Париже будущий актер увидел русских цыган, и знакомство с ними просто перевернуло его сознание. Юлий научился играть и петь как они, записал пластинку и даже сочинил легенду о своем цыганском происхождении. Бриннер поддерживал ее много лет, что привело к ссоре с сестрой, которая недоумевала по поводу несуразности истории.