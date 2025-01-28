Юл Бриннер соединил в своих генах гремучую национальную смесь и получил неповторимую внешность, которая мало кого оставляла равнодушным. Он сочинял, что родился в цыганском таборе, отчего рассорился с родной сестрой. Был лично знаком с художниками Сальвадором Дали, Пабло Пикассо, актерами Жаном Маре и Марселем Марсо. И стал первым русским, кто получил заветный «Оскар».
Путь к успеху Юла Бриннера, настоящее имя — Юлий Борисович Бринер, начался с переезда в США, где он сделал головокружительную карьеру на телевидении и в театре. А родился актер 11 июля 1920 года во Владивостоке.
Дед звезды «Великолепной семерки» Юлиус Бринер эмигрировал из Швейцарии в Россию в шестнадцатилетнем возрасте, обосновался на Сахалине и женился на Наталии Иосифовне Куркутовой, у которой были бурятские корни. В этой семье на свет появилось шестеро детей: трое мальчиков и три девочки. Один из сыновей, Борис Юльевич Бринер, учился в Санкт-Петербургском университете на факультете минералогии и взял в жены Марию Дмитриевну Благовидову. У них-то и родился будущий король Голливуда.
Россия — Харбин — Париж — Нью-Йорк
Первым в Китай уехал после развода отец Юлия, но мать с сыном и дочерью позже тоже перебрались в Харбин. По мере взросления дети становились все более творческими — Вера пела, а Юлий играл в любительских постановках. Чтобы дать им образование, Благовидова отправилась в Париж.
Вера Бинер посвятила свою жизнь классической музыке, но у Юлия судьба складывалась не так гладко. В Париже он пристрастился к запрещенным веществам, много времени проводил среди богемы. Чтобы потом избавиться от зависимости, ему пришлось лечиться у тетки в Швейцарии. Но именно в Париже будущий актер увидел русских цыган, и знакомство с ними просто перевернуло его сознание. Юлий научился играть и петь как они, записал пластинку и даже сочинил легенду о своем цыганском происхождении. Бриннер поддерживал ее много лет, что привело к ссоре с сестрой, которая недоумевала по поводу несуразности истории.
С началом Второй мировой войны Юлий с матерью вернулись в Харбин, где у нее обнаружили онкологическое заболевание. Чтобы спасти Марию Дмитриевну, Бриннер перевез ее в США. На лечение нужны были деньги, и Юлий бесконечно много работал. Вместе с этим он мечтал о школе актерского мастерства, о которой узнал от новой жены отца. Пока же брался за любую работу — шофера, вышибалы, много выступал в ресторанах с цыганскими романсами. И уже тогда был настолько хорош, что сразил на тот момент очень известную актрису Вирджинию Гилмор.
Отчаянный шаг и две «н»
Несмотря на усилия, вылечить мать Бриннеру не удалось. После ее смерти Вирджиния была далеко на съемках, и Юлий в отчаянии сделал ей предложение по телефону. Именно так начался их долгий союз, позволивший русскому эмигранту быстро получить гражданство. Потом он еще трижды женился, у него было пятеро детей, в том числе две удочеренные вьетнамские девочки.
Театральный дебют Юла Бриннера (теперь уже официально с двумя «н») состоялся на Бродвее в мюзикле «Король и я», где он блистательно сыграл роль короля Сиама. Эта история о британской учительнице Анне, покорившей Монгкута, современному зрителю знакома по более поздней экранизации — «Анна и король». Но в 1952 году она принесла Юлу Бриннеру премию «Тони» и закрепила его статус звезды Бродвея.
Роль Монгкута стала для Бриннера не только творческим прорывом, но и символом его уникального стиля. Он привнес в образ особую энергетику и харизму, что сделало персонажа по-настоящему незабываемым.
Брутальный лысый русский и «Оскар»
В 1956 году по мюзиклу был снят фильм «Король и я», где Бриннер вновь сыграл Монгкута. Его исполнение было настолько убедительным, что в 1957-м Юл получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Этот успех сделал его одним из самых известных русских актеров в Голливуде. Юлий Борисович также стал первым нашим (пусть и бывшим) соотечественником, награжденным «Оскаром» в номинации «Лучший актер», что открыло путь для других талантливых русских артистов.
После ошеломительного успеха дела Юла пошли в гору, хотя он был востребован и до этого, но теперь предложения о ролях и съемках просто сыпались одно за другим. Немалую роль в популярности сыграла яркая внешность и привлекательность Бриннера. Брутальный лысый русский — он попрощался с шевелюрой ради оскароносной роли, а увидев произведенный эффект, продолжил брить голову.
При этом актер с большой иронией относился к своей американской карьере, не считая американское кино качественным. Ему нравилось играть даже небольшие и второплановые роли в работах режиссеров из Европы.
Бриннер как культурный мост
Бриннер оставался верен своим русским корням, любил говорить на родном языке и в работе следовал методам, которые он освоил благодаря другому известному актеру, режиссеру и педагогу Михаилу Чехову — племяннику знаменитого русского литератора Антона Чехова. До революции Михаил Чехов успешно дебютировал и служил во МХАТе, но в конце 1920-х эмигрировал в США и создал там популярную актерскую школу.
Его ученик Юл Бриннер картины для съемок нередко выбирал, исходя из национальных предпочтений. В «Братьях Карамазовых», «Анастасии» и «Тарасе Бульбе» он продемонстрировал глубокое понимание русской культуры. Шарм и уникальный стиль игры сделали его любимцем зрителей по всему миру.
Бриннер был многогранной личностью: разбогатев, он скупал произведения искусства и собрал большую коллекцию. Со временем Юл стал активным сторонником ядерного разоружения. Он участвовал в различных общественных кампаниях и поддерживал дружеские отношения с политиками и деятелями культуры разных стран.
Юл Бриннер также сыграл значительную роль в популяризации русской культуры в США. Он часто включал элементы национального фольклора и традиций в свои выступления, что помогало американской аудитории лучше понять, оценить и полюбить наследие нашей страны. Бриннер гордился своим происхождением и всегда подчеркивал его влияние на свое творчество.
Последняя роль и наследие
Своего короля в мюзикле актер сыграл 4525 раз, за что в 1985 году снова получил «Тони» — премия подтвердила рекорд. И мало кто знал, какую боль испытывал Юл Бриннер, выходя на сцену. Артист скончался от рака легких 10 октября того же года. После его похорон на телеэкраны и на улицы в виде билбордов вышло его последнее сообщение зрителям. Это была социальная реклама по заказу Американского онкологического общества, где Бриннер призывал учиться на его ошибках и никогда не брать сигарету в рот.
В 2005 году на родине Бриннера во Владивостоке (на улице Алеутской, 15) установили мемориальную доску, а спустя семь лет в сквере неподалеку появился памятник.
В январе 2025 года номинацию на «Оскар» получил еще один талантливый русский актер — Юра Борисов. Это вызвало широкий резонанс, поддержку артисту шлют все русскоязычные любители кино. И одновременно заговорили о поразительном сходстве двух этих мужчин — как во внешности, так и в таланте. У Юла Бриннера и Юры Борисова даже инициалы одинаковые (Ю.Б.), что породило интересные теории о «матрице», которая дала сбой.