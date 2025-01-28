Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа стоимость билета на «Оскар» для россиян

Telegram-канал «Звездач» выяснил, сколько стоит билет на церемонию награждения
Премия «Оскар»
Премия «Оскар»Источник: Legion-Media.ru

Названа стоимость билета на церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» для россиян. Цену от ресейлера узнал Telegram-канал «Звездач».

Билет на балкон, пишет канал, можно купить за $100 тысяч (почти 10 млн рублей). Сейчас на билет такого класса сформирована очередь из потенциальных покупателей.

Ресейлер, по данным издания, обещает не только посещение премии, но и «постарается согласовать» мировой модный бренд, который предоставит платье или костюм и аксессуары. Перелет, питание и проживание в стоимость билета не входят.

Накануне стало известно, что российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран КалкинНастоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми СтронгУченик. Восхождение Трампа») и Гай ПирсБруталист»).

Церемония объявления победителей «Оскара 2025» пройдет 2 марта. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.