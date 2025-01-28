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Елизавета Боярская показала редкие фото с мамой в честь ее 72-летия

Актриса трогательно поздравила родительницу с днем рождения
Елизавета Боярская и Лариса Луппиан, фото: соцсети
Елизавета Боярская и Лариса Луппиан, фото: соцсети

Елизавета Боярская в личном блоге опубликовала редкие фото со своей мамой, актрисой Ларисой Луппиан. Звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение» трогательно поздравила родительницу с днем рождения — 26 января Ларисе Регинальдовне исполнилось 72 года.

«Моя самая прекрасная, мудрая мамочка! С днем рождения! Люблю!» — написала Боярская.

На одном из снимков она позировала с мамой в обнимку. Обе актрисы улыбались и держали в руках букеты красных роз. Другой кадр был сделан во время фестиваля TifFest в 2023 году в Ташкенте, родном городе Ларисы Регинальдовны.

Елизавета Боярская и Лариса Луппиан, фото: соцсети
Елизавета Боярская и Лариса Луппиан, фото: соцсети

Напомним, Лариса Луппиан дебютировала в кино, будучи ученицей второго класса. Она снялась в фильме «Ты не сирота».

В 1974 году актриса окончила ЛГИТМиК и стала служить в Театре имени Ленсовета. С 2019 году она является его художественным руководителем.

Лариса Регинальдовна в 1977 году вышла замуж за актера Михаила Боярского. У супругов родилось двое детей — сын Сергей и дочь Елизавета. Старший ребенок пары стал политиком, а дочь пошла по их стопам, выбрав актерскую карьеру.