Рената Литвинова опубликовала в личном блоге новые фото, рекламируя духи известного бренда. Один из ароматов получил название «Рената».
«Это мой личный идеал, какими могут быть воспоминания, связанные с теплом, мечтой и любовью в одном флаконе», — отметила звезда.
Для фотосессии 58-летняя актриса надела белоснежное платье с перьями и перчатки, усыпанные стразами. Она уложила волосы в стиле «голливудской волны» и сделала яркий макияж с акцентом на глазах и губах.
В таком образе Литвинова напомнила поклонникам голливудскую диву Марлен Дитрих.
«Золотой век Голливуда», «Утонченность и грация», «Божественно выглядите», «Какая вы неземная, Рената», «До чего совершенная», «Боже, какая красота. В вас есть нечто от Марлен Дитрих… Но вы намного прекрасней», «Вы как белая лебедь», — писали поклонники.
Ранее Рената Литвинова показала себя в необычном наряде для нового спектакля. Она надела платье, которое было создано из разных элементов одежды — рубашек, курток, пуховика и худи.
Актриса призналась, что в таком наряде она появится в новом спектакле «Священное чудовище». Премьера постановки состоится 16 марта в Theatre Hebertot в Париже.