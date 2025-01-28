«Золотой век Голливуда», «Утонченность и грация», «Божественно выглядите», «Какая вы неземная, Рената», «До чего совершенная», «Боже, какая красота. В вас есть нечто от Марлен Дитрих… Но вы намного прекрасней», «Вы как белая лебедь», — писали поклонники.