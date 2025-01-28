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Ренату Литвинову в платье с перьями сравнили с Марлен Дитрих

Актриса показала себя в элегантном образе

Рената Литвинова опубликовала в личном блоге новые фото, рекламируя духи известного бренда. Один из ароматов получил название «Рената».

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

«Это мой личный идеал, какими могут быть воспоминания, связанные с теплом, мечтой и любовью в одном флаконе», — отметила звезда.

Для фотосессии 58-летняя актриса надела белоснежное платье с перьями и перчатки, усыпанные стразами. Она уложила волосы в стиле «голливудской волны» и сделала яркий макияж с акцентом на глазах и губах.

Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

В таком образе Литвинова напомнила поклонникам голливудскую диву Марлен Дитрих.

«Золотой век Голливуда», «Утонченность и грация», «Божественно выглядите», «Какая вы неземная, Рената», «До чего совершенная», «Боже, какая красота. В вас есть нечто от Марлен Дитрих… Но вы намного прекрасней», «Вы как белая лебедь», — писали поклонники.

Ранее Рената Литвинова показала себя в необычном наряде для нового спектакля. Она надела платье, которое было создано из разных элементов одежды — рубашек, курток, пуховика и худи.

Актриса призналась, что в таком наряде она появится в новом спектакле «Священное чудовище». Премьера постановки состоится 16 марта в Theatre Hebertot в Париже.