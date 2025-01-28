Звезда фильма «Груз 200» рассказала об истинном назначении кино

Кузнецова прославилась благодаря фильмам «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь». В одном из интервью она призналась, что не испытала трудностей во время работы в скандальной картине Балабанова, где сыграла похищенную девушку, над которой зверски издеваются.