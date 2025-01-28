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Звезда фильма «Груз 200» рассказала об истинном назначении кино

Актриса Агния Кузнецова уверена, что кино не должно ничему учить
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова

Звезда фильма Алексея Балабанова «Груз 200» Агния Кузнецова заявила, что кино нужно наслаждаться. Комментарий актрисы приводит Пятый канал.

«Кино не должно ничему учить. Зрителю нужно наслаждаться историей и обществом актеров на экране», — считает артистка.

Кузнецова прославилась благодаря фильмам «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь». В одном из интервью она призналась, что не испытала трудностей во время работы в скандальной картине Балабанова, где сыграла похищенную девушку, над которой зверски издеваются.