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60-летняя Моника Беллуччи в корсете вышла в свет с Тимом Бертоном

Актриса в корсете появилась на публике с режиссером Бертоном
Моника Беллуччи и Тим Бертон, фото: соцсети
Моника Беллуччи и Тим Бертон, фото: соцсетиИсточник: Газета.Ru

Актриса Моника Беллуччи в корсете вышла в свет с возлюбленным, режиссером Тимом Бертоном. Артистка выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя Беллуччи и 66-летний Бертон стали гостями показа Dolce & Gabbana Alta Moda в Париже. Актриса позировала перед фотографами в черном атласном корсете, широких брюках с завышенной талией и длинном пальто. Знаменитость добавила к образу золотое колье и клатч. Режиссер предпочел черный брючный костюм, рубашку в тон и туфли.

До этого возлюбленные посетили церемонию открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса выбрала для светского мероприятия темно-коричневое облегающее макси-платье с открытыми плечами. Режиссер появился на публике в синей рубашке, черном брючном костюме и туфлях.

Слухи о романе знаменитостей возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент звезды встречались четыре месяца. В конце июня 2023 года актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что состоит в отношениях с режиссером.

Ранее Моника Беллуччи снялась в прозрачном платье.