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Стало известно о планах Брэда Питта сняться в байопике о культовом музыканте

Актер много лет вынашивал план исполнить роль Джеффа Бакли в биографическом фильме о нем
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Актер Брэд Питт однажды рассматривал возможность сняться в биографическом фильме о Джеффе Бакли, талантливом музыканте, который умер в 1997 году в возрасте 30 лет.

Мать Бакли, Мэри Гвиберт, рассказала, что актер попросил у нее разрешения на создание биографического фильма после того, как пригласил ее на свою свадьбу с Дженнифер Энистон в 2000 году. Тогда Мэри дала разрешение Питту на работу над байопиком.

«Если вам позвонят 20 человек, и Брэд Питт будет одним из них, кого вы выберете, чтобы пойти на прием?», — со смехом рассказала мать Бакли Variety, хотя и призналась, что все еще не решается довести задуманный проект до конца.

«Мы покрасим тебе волосы, наденем коричневые контактные линзы на эти голубые глаза, и ты откроешь рот, и раздастся голос Джеффа?», — вспомнила Мэри, как задавала вопросы Питту.

Гвиберт сказала, что поддерживала связь с Брэдом на протяжении многих лет — даже после того, как она в конечном итоге приняла решение не реализовывать идею биографического фильма и вместо этого снять документальную картину, посвященную жизни ее единственного сына. В процессе создания Гвиберт подчеркнула, что Питт поддерживал ее, поскольку он помог сохранить все вещи Бакли и перенести их в цифровое пространство. Он даже стал продюсером фильма под названием «Это никогда не закончится, Джефф Бакли».

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