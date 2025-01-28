Стало известно о планах Брэда Питта сняться в байопике о культовом музыканте

Гвиберт сказала, что поддерживала связь с Брэдом на протяжении многих лет — даже после того, как она в конечном итоге приняла решение не реализовывать идею биографического фильма и вместо этого снять документальную картину, посвященную жизни ее единственного сына. В процессе создания Гвиберт подчеркнула, что Питт поддерживал ее, поскольку он помог сохранить все вещи Бакли и перенести их в цифровое пространство. Он даже стал продюсером фильма под названием «Это никогда не закончится, Джефф Бакли».