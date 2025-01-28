Стало известно о планах Брэда Питта сняться в байопике о культовом музыканте

Актер Брэд Питт однажды рассматривал возможность сняться в биографическом фильме о Джеффе Бакли, талантливом музыканте, который умер в 1997 году в возрасте 30 лет.
Мать Бакли, Мэри Гвиберт, рассказала, что актер попросил у нее разрешения на создание биографического фильма после того, как пригласил ее на свою свадьбу с Дженнифер Энистон в 2000 году. Тогда Мэри дала разрешение Питту на работу над байопиком.
«Если вам позвонят 20 человек, и Брэд Питт будет одним из них, кого вы выберете, чтобы пойти на прием?», — со смехом рассказала мать Бакли Variety, хотя и призналась, что все еще не решается довести задуманный проект до конца.
«Мы покрасим тебе волосы, наденем коричневые контактные линзы на эти голубые глаза, и ты откроешь рот, и раздастся голос Джеффа?», — вспомнила Мэри, как задавала вопросы Питту.
Гвиберт сказала, что поддерживала связь с Брэдом на протяжении многих лет — даже после того, как она в конечном итоге приняла решение не реализовывать идею биографического фильма и вместо этого снять документальную картину, посвященную жизни ее единственного сына. В процессе создания Гвиберт подчеркнула, что Питт поддерживал ее, поскольку он помог сохранить все вещи Бакли и перенести их в цифровое пространство. Он даже стал продюсером фильма под названием «Это никогда не закончится, Джефф Бакли».
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