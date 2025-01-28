История экранизаций сказочного путешествия девочки Элли началась более 100 лет назад. Каждая новая адаптация книг Лаймена Фрэнка Баума и написанных на их основе произведений Александра Волкова предлагала зрителям свой взгляд на полюбившихся героев. В этой статье рассмотрим все полнометражные картины, снятые по «Удивительному волшебнику из страны Оз» и «Волшебнику Изумрудного города».
«Волшебник страны Оз» (1925)
Первая полнометражная адаптация, дошедшая до наших дней, выделяется своим уникальным подходом к повествованию. Несмотря на то что сценаристом выступил сын создателя самой книги Фрэнк Баум-младший, сюжет фильма отличается от первоисточника. В этой версии главная героиня Дороти Гейл оказывается наследной принцессой страны Оз. Ее, сироту, в детстве оставили на ферме в Канзасе. Сказочным государством тем временем правит жестокий и алчный премьер-министр.
Режиссером фильма «Волшебник страны Оз» выступил Ларри Симон, который также исполнил роль Страшилы.
«Волшебник страны Оз» (1939)
Самая известная экранизация книги Баума вышла в 1939 году и считается не только классикой жанра. Это был первый цветной полнометражный фильм, снятый с использованием технологии «Техниколор». История повествует о приключениях девочки-сироты Дороти, которая из Канзаса попадает в волшебную страну. Там она знакомится с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, и вместе они отправляются в Изумрудный город к могущественному волшебнику, который исполнит их заветные желания.
Роль Дороти принесла Джуди Гарлэнд мировую известность. А исполненная юной актрисой баллада Over the Rainbow стала одной из величайших песен XX века, хотя лента и не получила должного успеха в момент выхода на большие экраны. С 1956 года «Волшебника страны Оз» начали показывать по ТВ, и популярность картины значительно возросла.
«Виз»
Одна из самых удивительных и самобытных интерпретаций сказки вышла в 1978 году. Фильм «Виз» — адаптация одноименного бродвейского мюзикла режиссера Сидни Люмета («12 разгневанных мужчин»,«Убийство в Восточном экспрессе») по сценарию Джоэла Шумахера («Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин»).
Действие в ленте переносится в Нью-Йорк 70-х, где главная героиня — воспитательница детского сада. Однажды Дороти попадает в метель, которая уносит ее в волшебную страну Оз. Роль Дороти исполнила Дайана Росс, а в образе Страшилы дебютировал 20-летний на тот момент Майкл Джексон. Примечательно, что все роли в картине, как и в мюзикле, исполнили темнокожие актеры.
«Виз» получил средние оценки и провалился в прокате, однако это не отменяет его заслуг: яркие музыкальные номера, визуальный стиль и оригинальное прочтение классики способны увлечь и сегодня.
«Возвращение в страну Оз»
Сиквел культовой картины Виктора Флеминга вышел спустя 46 лет. История основана сразу на двух романах Баума: «Чудесная страна Оз» и «Озма из страны Оз». За проект взялась компания Walt Disney, пригласив в качестве режиссера Уолтера Мёрча, который до этого занимался монтажом картин Френсиса Форда Копполы. Из-за внутренних конфликтов и смены руководства студии производственный процесс стал настоящим испытанием, рекламная кампания «Возвращения в страну Оз» была тоже получилась довольно скромной, поэтому лента прошла мимо зрителя.
Тем не менее у Мерча получилась одна из самых уникальных и даже пугающих интерпретаций. С первых сцен мы попадаем в мир, который гораздо мрачнее того, что показан в версии 1939 года. Тетя отправляет Дороти в лечебницу, чтобы та перестала думать о стране Оз. Сбежав от жестоких санитаров, девочка вновь оказывается в заветном мире. Но то, что она видит, непохоже на сказочную утопию: изумрудный город разрушен, и все его жители обращены в камень.
«Волшебник Изумрудного города»
Первая российская экранизация, основанная на произведении Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», увидела свет в 1994 году. Основная история здесь во многом следует оригиналу, но меняются имена ключевых персонажей. Например, главную героиню зовут Элли, а Волшебника — Гудвин.
«Волшебник Изумрудного города» стал для режиссера Павла Арсенова, известного по телесериалу «Гостья из будущего», его последней работой в кино. В силу ограничений и финансовых трудностей проект было решено снимать в павильонах, полностью отказавшись от натурных съемок. Такой подход негативно сказался на восприятии зрителей: многие раскритиковали ленту за скомканный сюжет и неудачные декорации. И все же стоит отдать должное создателям за попытку оживить любимую детскую сказку в такое кризисное для страны время.
«Оз: Великий и Ужасный»
Сэм Рэйми и Walt Disney Pictures предложили зрителям версию событий, предшествовавших приключениям Дороти. Сюжет строится вокруг самого Волшебника, а точнее, циркового фокусника Оскара Диггса, который на воздушном шаре попадает из Канзаса в загадочную страну Оз. Там ему предстоит столкнуться со злыми ведьмами, магическими испытаниями и понять, что значит быть настоящим героем. «Оз: Великий и Ужасный» рассказывает предысторию и раскрывает тайны происхождения ее известных персонажей.
Фэнтези-комедию выделяет звездный актерский ансамбль — Джеймс Франко, Мила Кунис, Рэйчел Вайс и Мишель Уильямс. Фильм получил смешанные отзывы, но сумел собрать кассу даже при своем колоссальном бюджете в 215 миллионов долларов.
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
В 2024 году вышла долгожданная экранизация популярного мюзикла «Злая», который, в свою очередь, является адаптацией романа Грегори Магвайра «Злая: Жизнь и времена Злой ведьмы Запада». Бродвейский хит на большой экран перенес режиссер Джон М. Чу, известный по музыкальной мелодраме «Шаг вперед». Сюжет сосредоточен на становлении злой ведьмы Эльфабы, которая с детства ощущала себя изгоем. Спин-офф исследует темы дружбы и предательства через историю взаимоотношений Эльфабы и Глинды.
Масштабные декорации, роскошные костюмы и впечатляющий грим создали яркий и запоминающийся мир, главные роли в котором исполнили Синтиа Эриво (Эльфаба) и Ариана Гранде (Глинда). «Злая: Сказка о ведьме Запада» стала кассовым хитом и получила 10 номинаций на премию «Оскар».
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
В начале января 2025 года состоялась премьера новой версии сказки Александра Волкова, сразу ставшей лидером проката. Лента уже успела войти в топ-4 самых кассовых картин в истории отечественного кино и продолжает набирать обороты. На самом деле формула успеха довольно проста: вышедший в разгар новогодних праздников семейный фильм привлек в кинотеатры миллионы маленьких зрителей. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» действительно поражает — яркие костюмы, сказочные пейзажи и компьютерная графика создают по-настоящему магический мир.
Однако не все остались довольны проектом Игоря Волошина, о чем говорят отзывы критиков и зрителей. Желание построить из «Волшебника Изумрудного города» очередную франшизу вынудило создателей оборвать фильм на полуслове, в связи с чем возникает ощущение недосказанности. Подробный обзор читайте на Кино Mail.