Тем не менее у Мерча получилась одна из самых уникальных и даже пугающих интерпретаций. С первых сцен мы попадаем в мир, который гораздо мрачнее того, что показан в версии 1939 года. Тетя отправляет Дороти в лечебницу, чтобы та перестала думать о стране Оз. Сбежав от жестоких санитаров, девочка вновь оказывается в заветном мире. Но то, что она видит, непохоже на сказочную утопию: изумрудный город разрушен, и все его жители обращены в камень.