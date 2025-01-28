Аня Тейлор-Джой пришла на показ в наряде с длинной юбкой из цепи

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой пришла на показ в оголяющем ягодицы наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
28-летняя звезда посетила шоу Christian Dior, которое состоялось 27 января в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черный наряд с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.
На мероприятии также присутствовали Летиция Каста, Памела Андерсон, Элизабет Дебики, Дженна Ортега, Карла Бруни, Дева Кассель и другие звезды.
Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалу «Ход королевы». Картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.
В октябре 2023 года актриса сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие. В прошлом году актриса впервые показала фото с мероприятия.