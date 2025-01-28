Аня Тейлор-Джой пришла на показ в наряде с длинной юбкой из цепи

В октябре 2023 года актриса сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие. В прошлом году актриса впервые показала фото с мероприятия.