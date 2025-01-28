Татьяна Васильева рассказала, как мечтает провести последний день жизни

По словам 77-летней актрисы, она прекрасно себя чувствует, занимается и работой, и внуками. Иногда возраст ее тревожит, но меньше всего Васильева хочет быть обузой для близких. Звезда также не может представить себе жизнь в доме престарелых и завершение актерской карьеры.