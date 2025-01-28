Умерла Жан Шепард, звезда «золотого века» Голливуда

Умерла Жан Шепард, американская актриса кино и сериалов, звезда «золотого века» Голливуда. Ей было 96 лет, сообщает сайт The Hollywood Reporter.
Жан Шепард умерла 17 января в больнице Калифорнии. Причиной ухода из жизни стала пневмония, вызванная дыхательной недостаточностью, сообщил ее сын.
Актриса родилась в 1928-м году в Пенсильвании, ее кинодебют состоялся в 1952-м году. Среди фильмов с ее участием — более 90 лент. Наиболее известные: «Одинокий рейнджер» и «Истории о техасских рейнджерах», «Дни в долине смерти», «Дымок из ствола» и другие. Жан Шепард также работала с Элвисом Пресли в картинах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».