Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла Жан Шепард, звезда «золотого века» Голливуда

Актриса скончалась на 97-м году жизни
Жан Шепард в фильме «Дымок из ствола» (1955)
Жан Шепард в фильме «Дымок из ствола» (1955)

Умерла Жан Шепард, американская актриса кино и сериалов, звезда «золотого века» Голливуда. Ей было 96 лет, сообщает сайт The Hollywood Reporter.

Жан Шепард умерла 17 января в больнице Калифорнии. Причиной ухода из жизни стала пневмония, вызванная дыхательной недостаточностью, сообщил ее сын.

Актриса родилась в 1928-м году в Пенсильвании, ее кинодебют состоялся в 1952-м году. Среди фильмов с ее участием — более 90 лент. Наиболее известные: «Одинокий рейнджер» и «Истории о техасских рейнджерах», «Дни в долине смерти», «Дымок из ствола» и другие. Жан Шепард также работала с Элвисом Пресли в картинах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».