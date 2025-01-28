Ирина Пегова показала редкое фото с дочерью

Актриса Ирина Пегова и ее дочь снялись в мини-платьях. Артистка позировала с Татьяной возле зеркала и опубликовала кадры в соцсетях. Звезда поделилась редкими фото с именинницей в день ее 19-летия.
«С днем рождения, Танечка! Моя любовь, счастья тебе», — написала знаменитость.
Пегова родила дочь от актера Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако знаменитость никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — девушка проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически делится снимками с родителем в соцсетях.
Звезда рассказывала в интервью, что после родов не могла быстро прийти в форму, но в тот момент фигура ее меньше всего интересовала. А когда артистка вернулась к работе, то приняла решение похудеть.
По словам Пеговой, она перепробовала всевозможные диеты, голодания, однако не могла долго придерживаться такого питания и постоянно срывалась. Позже актриса подобрала методы, которые помогают ей поддерживать себя в хорошей форме: она уменьшила размер порций, стала дольше есть, а также пить больше воды.