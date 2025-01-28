Ирина Пегова показала редкое фото с дочерью

Пегова родила дочь от актера Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако знаменитость никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — девушка проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически делится снимками с родителем в соцсетях.