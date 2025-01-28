Мать Ирины Алферовой отпраздновала 103-летие в кругу семьи

Мать народной артистки России Ирины Алферовой отпраздновала 103-летие в кругу семьи. Внучка именинницы актриса Ксения Алферова опубликовала в соцсетях кадры с торжества.
«Вы не поверите, но на днях моей Баме исполнилось 103 года! А знаете, за что дается такое красивое долголетие? За исполнение пятой заповеди: “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе”. А также за доброе сердце, щедрость душевную, любовь к людям, к жизни и за бесконечное чувство благодарности за все, что дал тебе Господь», — отметила знаменитость.
Ксения Архиповна прошла Великую Отечественную войну: первые годы она работала на оборонном заводе в Новосибирске, а потом стала радисткой. Телеведущая рассказывала в личном блоге, что бабушка сопровождала самолеты через линию фронта и всегда молилась об их возвращении. В мирное время женщина получила юридическое образование, вышла замуж и родила двух дочерей: Татьяну и Ирину, которая в 2007 году получила звание народной артистки России.
Алферова отмечала в соцсетях, что бабушка, несмотря на свой возраст, ведет достаточно активный образ жизни — она часто гуляет, посещает разные концерты, устраивает семейные праздники, а также следит за собой. По словам актрисы, Ксения Архиповна всегда красит губы перед выходом из дома, чтобы быть красивой. Звезда отмечала, что многому учится у родственницы и старается проводить с ней как можно больше времени, впитывая ее мудрость.