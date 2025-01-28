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Экоактивисты сорвали спектакль со звездой «Чужого» в Лондоне

Спектакль с Сигурни Уивер был сорван экоактивистами из движения Just Stop Oil
Сигурни Уивер
Сигурни УиверИсточник: Legion-Media.ru

Двое сторонников движения Just Stop Oil сорвали спектакль «Буря» с Сигурни Уивер в главной роли в Лондоне. Об этом сообщает Guardian.

Экоактивисты выбежали на сцену королевского театра Друри-Лейн с плакатами во время сцены Уивер, запустив при этом хлопушку с конфетти. Активисты держали в руках плакат с надписью: «Более 1,5 градусов — это глобальное кораблекрушение».

Guardian утверждает, что публика встретила акцию сторонников движения Just Stop Oil неоднозначно: они столкнулись как с освистыванием, так и одобрительными возгласами зрителей.

В Just Stop Oil пояснили, что плакат был отсылкой к недавно появившейся информации о том, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений — средняя температура в мире стала выше на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.

О том, что Сигурни Уивер дебютирует на сцене театра в постановке Шекспира, стало известно в августе 2024 года.