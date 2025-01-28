Экоактивисты сорвали спектакль со звездой «Чужого» в Лондоне

В Just Stop Oil пояснили, что плакат был отсылкой к недавно появившейся информации о том, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений — средняя температура в мире стала выше на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.