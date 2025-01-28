Сергей Жуков рассказал, когда выйдет продолжение фильма «Руки вверх!»

По словам лидера группы, во время работы над картиной он погрузился в прошлое и перенес свою жизнь «на кинематографическое полотно». Он назвал это прекрасным опытом, подарившим ему невероятные эмоции. По словам музыканта, 90% из того, что увидели зрители — это реальные события, но многое осталось за кадром. Жуков назвал это поводом для создания новых проектов о своем знаменитом дуэте с Алексеем Потехиным.