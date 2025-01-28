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Сергей Жуков рассказал, когда выйдет продолжение фильма «Руки вверх!»

Музыкант заявил, что планирует выпустить вторую часть фильма про группу «Руки вверх!» к юбилею коллектива

На фоне успеха фильма «Руки вверх!» у лидера музыкальной группы Сергея Жукова появилась идея выпустить продолжение. Поклонники встретили картину хорошо, но есть много деталей, которые остались не раскрыты — о них планируется рассказать во второй части, сообщил музыкант в беседе с Общественной Службой новостей.

«Никому еще не говорил, но мы планируем выпустить продолжение фильма о группе “Руки вверх!”. И полагаю, что премьера состоится в 2026 году как раз к 30-летнему юбилею коллектива», — заявил Жуков, добавив, что зрители узнали из первой части далеко не все.

По словам лидера группы, во время работы над картиной он погрузился в прошлое и перенес свою жизнь «на кинематографическое полотно». Он назвал это прекрасным опытом, подарившим ему невероятные эмоции. По словам музыканта, 90% из того, что увидели зрители — это реальные события, но многое осталось за кадром. Жуков назвал это поводом для создания новых проектов о своем знаменитом дуэте с Алексеем Потехиным.

Напомним, биографический фильм о группе «Руки Вверх!» вышел в широкий прокат в начале октября прошлого года, а в ноябре появился в онлайн-кинотеатрах. Однако вскоре разгорелся скандал из-за спора о правах на некоторые песни группы с экс-продюсером Алексеем Черкасовым. Роскомнадзор потребовал у онлайн-кинотеатров ограничить доступ к фильму, а сам Жуков обратился к главе СК, после чего у Черкасова прошли обыски.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» рассказал, что меняет вектор деятельности с музыки на кинопродакшн.