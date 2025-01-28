Раскрыты подробности съемок нового фильма Кристофера Нолана

По информации источника, большая часть съемок эпической картины пройдет на сицилийском острове Фавиньяна, известном как «козий остров». Именно там, согласно Гомеру, Одиссей высадился со своей командой, чтобы восполнить запасы пищи. Сообщается, что часть съемок пройдет на Эолийских островах, в Великобритании и Марокко.