Звезда фильма «Крепкий орешек» начал лысеть еще в 1980-х. Актер признавался, что первое время комплексовал по этому поводу. Друзья и коллеги Брюса Уиллиса часто шутили на тему его внешности, и артист даже размышлял о пересадке волос. Но очень скоро Брюс понял, что лысина — его визитная карточка. Впоследствии эта прическа не только сделала Брюса узнаваемым, но и прибавила брутальности персонажам, которых он играл.