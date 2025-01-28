Многие знаменитости на собственном примере доказали, что лысина — это не недостаток, а преимущество и изюминка. Не будем далеко ходить и вспомним о Юре Борисове, первом русском номинанте на «Оскар». В этой статье расскажем о лысых актерах Голливуда, которые изменили представления об идеальной внешности.
1. Брюс Уиллис
Звезда фильма «Крепкий орешек» начал лысеть еще в 1980-х. Актер признавался, что первое время комплексовал по этому поводу. Друзья и коллеги Брюса Уиллиса часто шутили на тему его внешности, и артист даже размышлял о пересадке волос. Но очень скоро Брюс понял, что лысина — его визитная карточка. Впоследствии эта прическа не только сделала Брюса узнаваемым, но и прибавила брутальности персонажам, которых он играл.
Сейчас бритая голова — самая настоящая «фишка» Брюса Уиллиса, и представить актера с волосами, например, в фильмах «Криминальное чтиво» и «Пятый элемент», сейчас просто невозможно.
2. Джейсон Стэйтем
Главный герой голливудских боевиков и звезда фильма «Большой куш» Джейсон Стэйтем уже давно сделал свою лысину неотъемлемой частью своего образа. Далеко не каждому известно, что раньше Джейсон выступал за сборную Англии по прыжкам в воду и в разгар спортивной карьеры делал себе интересные укладки.
В 1998 году в дебютном фильме «Карты, деньги, два ствола» актер появился на публике уже с бритой головой. Единственный раз, когда Стэйтем снялся с пышной шевелюрой, случился в фильме «Револьвер». Но зрителям такие перемены в имидже актера не понравились, так что больше Джейсон не экспериментирует.
3. Джон Малкович
Впервые брутальный образ с гладко выбритый головой Джон Малкович примерил на себя еще в начале 2000-х и с тех пор с ним не расстается. Актер признавался, что от природы ему достались редкие волосы, поэтому все-таки пришлось остаться лысым. Сначала отсутствие волос Джона смущало, актер даже играл в парике, как, например, в фильме «Скала Малхолланд». Но позднее Малкович принял новый образ и снимался уже без лишних атрибутов.
4. Патрик Стюарт
Профессора Чарльза Ксавье из фильма «Люди Икс» вряд ли кто-то вспомнит с волосами. Последний раз Патрика Стюарта видели со стрижкой в сериале 1975 года «Север и Юг». Полностью растительности на голове голливудский актер лишился еще в молодости и некоторое время испытывал комплексы из-за этого, однако со временем научился принимать свою внешность. Артист на собственном примере доказал, что бритая голова способна усилить харизму.
5. Марк Стронг
Уже заметные залысины появились у Марка Стронга в фильме «Против ветра». Актер их тогда маскировал, надевая фуражку. Впервые с прической «под ноль» Марк появился в проекте «В западне». Многим Стронг запомнился по роли мистера Найтли в экранизации романа Джейн Остин «Эмма», которая вышла несколько лет спустя, но в ней Стронг снимался в парике.
С наступлением «десятых» Стронг окончательно смирился со своим обликом и даже периодически говорил в интервью о важности принятия себя и своих особенностей. Надо сказать, что актеру часто достаются роли антагонистов, в которых его лысая прическа только усиливает образ.
6. Терри Крюс
Брутальный красавец Терри Крюс, известный по фильму «Неудержимые», как-то признался, что ему ежедневно приходится брить голову, потому что с волосами его никто не узнает.
Лысина придает Терри мужественный вид, что стало отличительной чертой его образов, в том числе комедийных. В 2024 году артист попал в десятку самых сексуальных лысых мужчин, причем в основу рейтинга, составленного маркетинговой фирмой Reboot, легли поисковые запросы пользователей. Второе место в этом списке занял Дуэйн Джонсон.
7. Дуэйн Джонсон
Один из самых популярных актеров современности по прозвищу Скала принял решение остаться без волос не из-за генетической предрасположенности, а по собственному желанию. С черными кудрями актер появился на экране лишь однажды, в фильме «Царь скорпионов». Первый раз бритым Дуэйна увидели в 2010 году, когда он принял участие в фильме «Быстрее пули». В последующих проектах лысина сделалась главной особенностью имиджа Скалы.
В 2024 году Дуэйн Джонсон насмешил своих поклонников, выпустив линейку уходовых средств за волосами. Многие с иронией отнеслись к рекламным снимкам со звездой, так как казалось, что после применения нового средства волосы могут исчезнуть.