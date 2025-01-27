«Любой артист, живущий не только в нашей стране, а вообще в любой точке мира мечтал бы оказаться в центре внимания, на “Золотом глобусе”, на “Оскаре”, стать частью фильма, выигравшего главный приз в Каннах. Об этом мечтают все. И все артисты, которые смотрят на Юру и на Марка Эйдельштейна, безусловно, им завидуют. Вопрос лишь в том, как», — рассказал он РБК.