Александру Петрову 25 января исполнилось 36 лет. Личный праздник он отметил в кругу родных и друзей. Актера пришел поздравить и его коллега Юра Борисов.
«Чтобы у тебя все было хорошо, и ты всегда был здоров. За тебя!» — лаконично обратился к имениннику актер, присутствовавший на вечеринке. Петров и Борисов снимались вместе в таких фильмах, как «Вторжение», «Сто лет тому вперед».
За несколько дней до этого Петров прокомментировал номинацию Борисова на «Оскар» за второстепенную роль в американском фильме «Анора».
«Любой артист, живущий не только в нашей стране, а вообще в любой точке мира мечтал бы оказаться в центре внимания, на “Золотом глобусе”, на “Оскаре”, стать частью фильма, выигравшего главный приз в Каннах. Об этом мечтают все. И все артисты, которые смотрят на Юру и на Марка Эйдельштейна, безусловно, им завидуют. Вопрос лишь в том, как», — рассказал он РБК.
До этого в шоу «Кстати» Петров признался, что завидует успеху Борисова. Тогда ведущий Денис Дорохов посоветовал актеру взять себя в руки и заявить о себе на весь мир, как это сделал его коллега. Юморист признался, что специально провоцировал Петрова.
«Слушайте, я так скажу: конечно, завидую. Естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра — красавец, классный фильм “Анора”. Юра просто лучший, и добавить тут нечего», — заключил Петров.
Напомним, накануне стало известно, что Юру Борисова номинировали на «Оскар 2025» в категории «Лучший актер второго плана». За награду с ним поборются Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») и Киран Калкин («Настоящая боль»).