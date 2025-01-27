Екатерина Климова отправилась отдыхать в Египет. Отпуск актриса проводит с подругами-коллегами — Екатериной Вуличенко и Ольгой Филипповой. Недавно звезда сериала «По законам военного времени» отметила день рождения — 24 января ей исполнилось 47 лет.