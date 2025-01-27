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Екатерина Климова в платье с глубоким декольте отметила 47-летие

Актриса отдыхает в Египте

Екатерина Климова отправилась отдыхать в Египет. Отпуск актриса проводит с подругами-коллегами — Екатериной Вуличенко и Ольгой Филипповой. Недавно звезда сериала «По законам военного времени» отметила день рождения — 24 января ей исполнилось 47 лет.

Личный праздник актриса с подругами отметила в местном ресторане. Для мероприятия Климова выбрала джинсовое платье на широких бретелях, с глубоким декольте и ассиметричным подолом. Также она надела черные «казаки», распустила волосы и сделала легкий макияж.

В личном блоге звезда опубликовала видео, где она танцевала поздним вечером на территории отеля. Также актриса показала праздничный торт. На ролик она наложила «Песенку крокодила Гены».

«Спасибо большое всем за любовь, за поздравления, за пожелания. Я буду стараться все исполнить! С новым годом меня!» — написала Климова.

Напомним, Екатерина Климова — известная российская актриса театра и кино. Она знакома зрителям по таким проектам, как «Бедная Настя», «Мы из будущего», «Сильная слабая женщина», «МосГаз» и другим.