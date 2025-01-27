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Тимоти Шаламе высказался о своих неудачах на премиях

Актер пошутил над тем, что все время проигрывает конкурентам по номинациям
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Rex / Fotodom.ru

Тимоти Шаламе посмеялся над самим собой во время шоу «Субботним вечером в прямом эфире» из-за постоянных проигрышей на всевозможных церемониях награждений. 29-летний актер получил свою вторую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный».

Артист напомнил, что проиграл своим конкурентам другие крупные награды. Он все еще пытается получить возможность наконец произнести благодарственную речь. Однако все пошло не совсем так, как он планировал.

«Для меня огромная честь присутствовать на этих церемониях награждения. Это такой замечательный опыт, но я продолжаю проигрывать, и с каждым разом мне все труднее притворяться, что это не причиняет мне боль», — отметил с сарказмом Тимоти.