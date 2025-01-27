Образ Тимоти Шаламе высмеяли в сети фразой «богатый одевается как бездомный»

«Почему молодые богатые люди одеваются как бездомные. Я скучаю по тем временам, когда они носили красивую одежду, которая была хорошо сшита», «Выглядит отвратительно», «Он учится в средней школе?», «Слишком худой. Ужасно», «Я думаю, что он не в себе», — писали они.