Экс-адвокат Ефремова Алешкин заявил о высоких шансах артиста на УДО

Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин выразил мнение, что актер обладает значительными шансами на условно-досрочное освобождение. В интервью для NEWS.ru он подчеркнул, что Ефремов не должен опасаться отказов, а наоборот, несмотря на любое решение суда, все же пытаться выйти на свободу.
«Я считаю, что очень большие шансы у него выйти. Не надо бояться, ошибок, бояться отказов. Я бы боялся бездействия», — сказал Алешкин.
Адвокат добавил, что Ефремов — одаренный артист, выдающийся актер. Он пожелал ему скорейшего возвращения на свободу и больших творческих свершений, надеясь, что после освобождения режиссеры станут в очередь за его услугами. Также он подчеркнул свою готовность при необходимости оказать помощь Ефремову в процессе УДО.
«Если он ко мне обратится, я буду помогать, завершу этот этап его жизни, но таких предложений от него пока не поступало», — подытожил Алешкин.
Ранее Адвокат Ефремова Падалко опроверг сообщения о кинопробах артиста в колонии.