Экс-адвокат Ефремова Алешкин заявил о высоких шансах артиста на УДО

Адвокат добавил, что Ефремов — одаренный артист, выдающийся актер. Он пожелал ему скорейшего возвращения на свободу и больших творческих свершений, надеясь, что после освобождения режиссеры станут в очередь за его услугами. Также он подчеркнул свою готовность при необходимости оказать помощь Ефремову в процессе УДО.