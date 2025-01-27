Названы имена актрис, которые могут сыграть Бритни Спирс в байопике

Селена Гомес и Натали Портман стали предполагаемыми претендентками на роль Бритни Спирс в биографическом фильме, сообщает Life And Style Magazine.
По словам источника, певица восхищается обеими актрисами.
«Бритни обожает Натали Портман и считает ее невероятной артисткой, она хотела бы увидеть ее в роли и думает, что с правильным визажистом она могла бы легко преобразиться. То же самое касается и Селены Гомес. Она из тех, кого Бритни любит как человека и как артиста, она считает ее очень талантливой и знает, что у нее также есть своя история как ребенка-звезды, на которую можно было бы опираться, что облегчило бы задачу», ― поделился инсайдер издания.
Ранее на роль также рассматривались Эмма Робертс, Эдисон Рэй и Блейк Лайвли. Работа над сценарием фильма еще не завершена, однако съемки запланированы на ноябрь 2025 года.