Названы имена актрис, которые могут сыграть Бритни Спирс в байопике

«Бритни обожает Натали Портман и считает ее невероятной артисткой, она хотела бы увидеть ее в роли и думает, что с правильным визажистом она могла бы легко преобразиться. То же самое касается и Селены Гомес. Она из тех, кого Бритни любит как человека и как артиста, она считает ее очень талантливой и знает, что у нее также есть своя история как ребенка-звезды, на которую можно было бы опираться, что облегчило бы задачу», ― поделился инсайдер издания.