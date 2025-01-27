Странный внешний вид Бена Аффлека вызвал беспокойство у поклонников

В минувшую субботу Бен Аффлек попал в объективы папарацци с экс-супругой, Дженнифер Гарнер, и их 16-летней дочерью Фин. Все вместе они побывали на школьном спектакле в Санта-Монике.
Гарнер была одета в куртку с капюшоном и джинсы, а Фин — в свитер, черные джинсы и кроссовки Adidas. Аффлек предстал в белой куртке, бежевой рубашке поверх футболки. Образ дополнила черная бейсболка с логотипом продюсерской компании Artists Equity.
Бен казался напряженным и стоял чуть в стороне. Это обеспокоило его поклонников. Снимками поделилось издание Daily Mail.