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Странный внешний вид Бена Аффлека вызвал беспокойство у поклонников

Актера засняли на прогулке с бывшей женой Дженнифер Гарнер и их 16-летней дочерью Фин
Бен Аффлек с дочерью Фин
Бен Аффлек с дочерью ФинИсточник: Legion-Media.ru

В минувшую субботу Бен Аффлек попал в объективы папарацци с экс-супругой, Дженнифер Гарнер, и их 16-летней дочерью Фин. Все вместе они побывали на школьном спектакле в Санта-Монике.

Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Гарнер была одета в куртку с капюшоном и джинсы, а Фин — в свитер, черные джинсы и кроссовки Adidas. Аффлек предстал в белой куртке, бежевой рубашке поверх футболки. Образ дополнила черная бейсболка с логотипом продюсерской компании Artists Equity.

Бен казался напряженным и стоял чуть в стороне. Это обеспокоило его поклонников. Снимками поделилось издание Daily Mail.